Огонь Универсиады вдоль закрытых улиц Петербурга охраняли сотни людей в форме

Эстафета огня XXIX Всемирной зимней универсиады-2019 прошла 27 октября в Петербурге без эксцессов. Спортсменов с факелом и петербуржцев, пришедших посмотреть на них, охраняли более 330 сотрудников Росгвардии, а также 600 нацгвардейцев Северо-Западного военного округа.



Случайные очевидцы удивлялись количеству людей в форме в центре города. Комментаторы в соцсетях разделились на тех, кто поддерживает столь тщательные меры безопасности, и тех, кто считает беспокойство напрасным.

Петербургский этап эстафеты стартовал в полдень с площади возле здания Двенадцати коллегий — главного корпуса СПбГУ. В торжественной церемонии открытия эстафеты приняли участие временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, известные спортсмены и другие почетные гости.

Пятитысячное праздничное шествие из студентов, волонтеров, деятелей культуры, петербургских атлетов и сменявших друг друга 40 факелоносцев проследовало по Университетской и Адмиралтейской набережным, по Дворцовому мосту, через Сенатскую площадь и финишировало на стадионе Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья имени Лесгафта.

Перекрытие улиц в центре города вызвало локальный транспортный коллапс. Заторы сохраняются до сих пор. Большинство автолюбителей отреагировали на это гневными комментариями. Однако нашлись и те, кто спокойно переждал пробки ради развития спорта.

Эстафета огня Студенческих игр стартовала 20 сентября в итальянском Турине. В рамках международного этапа факелоносцы пробежали по улицам Алма-Аты (Казахстан) и Харбина (КНР). На территории России огонь Студенческих игр уже побывал в Москве, Калининграде, Симферополе, Ростове-на-Дону, Ставрополе и Грозном. Всего в маршруте федерального этапа Эстафеты огня 30 городов страны. Завершится путешествие огня Студенческих игр 1 марта 2019 года в столице Универсиады — Красноярске.

Сами соревнования пройдут 2 – 12 марта. Спортсмены разыграют 76 комплектов наград в 11 зимних видах спорта, среди которых хоккей, биатлон, фигурное катание на коньках, лыжные гонки и горнолыжный спорт.