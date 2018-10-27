Избавить Туапсе от наводнения попросили Бога

Викарий Екатеринодарской епархии епископ Туапсинский Дионисий провел богослужения в подтопленном Туапсе, а также в селах Цыпке, Кривенковском и Георгиевском, сообщает 27 октября администрация Туапсинского района Краснодарского края.

«Викарий совершил молебен об избавлении от наводнения и просил Бога дать силы и терпение пострадавшим. Епископ Дионисий также встретился с главой района Анатолием Русиным, пообщался с прихожанами и благословил туапсинцев», – говорится в сообщении.

Также из Екатеринодарской и Кубанской епархии прислали гуманитарную помощь – пять тонн воды и два микроавтобуса с вещами, продуктами и водой из Крымской епархии.

В Туапсе из-за ненастья, напомним, начались проблемы с питьевой водой, её стали продавать по завышенным ценам.

Как писала «Фонтанка», в результате наводнений и схода селей на Кубани пострадали 60 человек, еще шесть человек погибли, двое пропали без вести. Восстановительные работы на железнодорожной и автомобильной инфраструктуре шли несколько суток.