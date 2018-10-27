Российская IKEA извинилась за рекламу с собачкой, в которой женщины увидели себя

Извинения покупателям, оскорбленным рекламой в соцсети, принёс пресс-секретарь «IKEA России» Константин Тютрин в интервью радиостанции «Говорит Москва» 27 октября.

Реклама появилась в официальном Instagram-аккаунте компании 16 октября. На картинке, которая уже удалена, собака сидела за столом, сервированным тарелкой с блинчиками и креманкой с вареньем, а подпись гласила: «Если вы случайно поцарапали его машину или погрызли тапочки:

приготовьте блинчики с вареньем,

положите на стол его любимую настольную дорожку <...>,

встречайте его с легкой улыбкой,

избегайте оборотов «дорогой, нам надо поговорить».

Покупатели сочли такое сравнение женщин с животными оскорбительным, а некоторые в комментариях написали, что теперь откажутся от покупок в сети шведских магазинов для дома.

«Компания IKEA очень серьёзно относится к обеспечению равных прав для всех людей. И в этом посте ни в коем случае мы не закладывали негативный смысл. Тем не менее мы осознаём, что данная публикация может восприниматься неоднозначно. Мы приносим свои искренние извинения перед людьми, которых обидел пост. Данный пост был удален из соцсетей», – сказал Тютрин.