Происшествия
Маршрутчик, не сумевший объехать ДТП на Маршала Захарова по газону, попал на видео
Курьёзное нарушение ПДД зафиксировали на видеокамеры очевидцы днём 27 октября на улице Маршала Захарова.
Там неподалёку от пересечения с Брестским бульваром произошло ДТП, практически перекрывшее дорогу. Водитель маршрутки решил не терять время и объехать столкнувшиеся машины по газону. Но у него не получилось. А когда он вернулся на проезжую часть, то сбил знак аварийной остановки.
Видео: «ВКонтакте»/«ДТП и ЧП Санкт-Петербург»
После недавнего случая в Ломоносове, когда автобус засняли на видео едущим по тротуару (он, как говорят, тоже объезжал ДТП) и шофёра наказали в тот же день, многие водители общественного транспорта стали бояться даже небольших нарушений, например в пробке не выпускают пассажиров вне остановки. Герой сегодняшнего видео, похоже, не боится – видимо, он не читал на «Фонтанке» историю неудачи своего коллеги.