Маршрутчик, не сумевший объехать ДТП на Маршала Захарова по газону, попал на видео

Курьёзное нарушение ПДД зафиксировали на видеокамеры очевидцы днём 27 октября на улице Маршала Захарова.

Там неподалёку от пересечения с Брестским бульваром произошло ДТП, практически перекрывшее дорогу. Водитель маршрутки решил не терять время и объехать столкнувшиеся машины по газону. Но у него не получилось. А когда он вернулся на проезжую часть, то сбил знак аварийной остановки.

Видео: «ВКонтакте»/«ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

После недавнего случая в Ломоносове, когда автобус засняли на видео едущим по тротуару (он, как говорят, тоже объезжал ДТП) и шофёра наказали в тот же день, многие водители общественного транспорта стали бояться даже небольших нарушений, например в пробке не выпускают пассажиров вне остановки. Герой сегодняшнего видео, похоже, не боится – видимо, он не читал на «Фонтанке» историю неудачи своего коллеги.