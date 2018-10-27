Эстонским чиновникам разрешили получать в подарок цветы и корзинки с орехами

Рабочая группа эстонского минфина разработала подробную инструкцию, которая регламентирует, в каких случаях государственные служащие могут принимать подарки. Об этом сообщает 27 октября «Газета.Ru» со ссылкой на Postimees.

В новых правилах оговаривается, какие именно подарки могут получать чиновники. К примеру, государственному служащему можно подарить корзинку с орехами на Рождество или букет цветов во время памятного события. Однако, к примеру, подарочные карты в СПА уже будут считаться неуместными.

В общей сложности в документе прописаны 19 конкретных ситуаций, в которых могут оказаться чиновники в повседневной жизни. Там же даны советы, что делать в ситуации, когда чиновнику пытаются вручить неподобающий подарок.

На днях был обнародован список разрешенных подарков для чиновников России – это полиграфическая продукция с логотипом государственного органа, органа местного самоуправления, организации, а также цветы. Пока это только законопроект.