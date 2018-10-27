Российский консульский автомобиль стал виновником ДТП в Финляндии. Водитель от алкотеста отказался

ДТП с автомобилем Генерального консульства России в финском городе Турку произошло около 8 часов утра 27 октября. Он врезался в машину, ехавшую перед ним, откинув её в припаркованный у обочины автомобиль. Об этом сообщает местная газета Turun Sanomat. Информации о пострадавших нет.

Как уточняет издание, за рулём дипломатического автомобиля находился водитель в возрасте примерно 38 лет. Он выглядел «уставшим», с «плохим самочувствием».

Сначала он отказался предоставить полиции личные данные, но после показал удостоверение, выданное МИД. Ссылаясь на дипломатическую неприкосновенность, мужчина не согласился пройти дыхательный тест на алкоголь. Он отказался от каких-либо действий до приезда заместителя консула. Тот, прибыв на место происшествия, подтвердил, что никаких тестов не будет – проходить их не принято.

Полиция расследует происшествие.