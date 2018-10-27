Саудовская Аравия отказалась выдавать подозреваемых в убийстве журналиста

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что его государство не намерено выдавать другим странам 18 задержанных, подозреваемых в убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи в Стамбуле.

«Что касается экстрадиции, эти лица являются подданными Саудовской Аравии. Они задержаны в Саудовской Аравии, и расследование ведётся в Саудовской Аравии, судить их будут в Саудовской Аравии», – заявил он на конференции по безопасности в Бахрейне. Его слова цитирует 27 октября «Коммерсантъ».

Журналист Джамаль Хашкаджи пропал 2 октября. Он зашёл в саудовское консульство в Стамбуле, чтобы получить документы, которые позволили бы ему жениться на гражданке Турции. Невеста ждала его у входа пять часов, пока сотрудники дипмиссии не сказали ей, что он уже ушёл.

Власти Саудовской Аравии сначала утверждали, что журналист пропал после того, как вышел из дипмиссии. Турецкая полиция провела в здании обыски. В колодце на территории резиденции, по данным СМИ, были обнаружены фрагменты тела журналиста. Эр-Рияд после этого запретил обыскивать колодец.

Джамаль Хашкаджи был известен критическими высказываниями о нынешней политике Эр-Рияда. В 2017 году он покинул родину и переехал в США, где писал для The Washington Post.