Первый канал высказался о Мегин Келли официально: резюме рассмотрим

Официальный Первый канал 27 октября прокомментировал прозвучавшее накануне предложение американской журналистке Мегин Келли о сотрудничестве. На самом деле его не было. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ТАСС.

«Это, конечно, была ирония. Но если мы получим резюме Мегин Келли, обещаем его рассмотреть», – сказал представитель пресс-службы.

В пятницу вечером глава дирекции информационных программ Первого канала, ведущий вечерней программы «Время» Кирилл Клейменов предложил Келли «плюнуть на начальство» и переехать в Москву, чтобы вместе с ним вести программу.

Во вторник, 23 октября, в эфире своей программы на NBC News Мегин Келли высказалась по поводу блэкфейса – разновидности грима для изображения чернокожих. Она сказала, что сейчас белые люди, сделав блэкфейс на Хэллоуин, обязательно столкнутся с проблемами, а во времена её детства такого не было. За это канал уволил журналистку, хотя она признала, что «была неправа».

В 2014 году Мегин Келли вошла в список «100 самых влиятельных людей» по версии Time. В России она известна тем, что дважды брала интервью у президента страны Владимира Путина. В прошлом году она выступила модератором пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.