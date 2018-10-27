Посетителей «Меги Парнас» эвакуировали из-за возгорания на кухне

Небольшое возгорание произошло в пекарне «Ашана» в ТРК «Мега Парнас» днём 27 октября.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, посетителям комплекса пришлось эвакуироваться на улицу, так как сработала сигнализация. Впрочем, спустя несколько минут им разрешили зайти обратно. Более того, не все заметили, что что-то случилось. «Я в «Меге Парнасе». Ничего тут нет», – писали участники группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» и делились фотографиями мирного времяпрепровождения.

Как пояснили «Фонтанке» в пресс-службе ретейла, возгорание удалось оперативно потушить собственными силами. При этом были соблюдены все правила безопасности.

Когда пожар был ликвидирован, двери магазина снова открылись для покупателей.