Экс-директор федерации баскетбола, обвиняемый в мошенничестве, доставлен в Россию под конвоем

Бывший исполнительный директор Российской федерации баскетбола Дмитрий Домани, задержанный в Черногории весной, 27 октября доставлен в Москву.

«Сегодня в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Черногории доставлен Дмитрий Домани 1974 года рождения, который обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным МВД, на посту исполнительного директора федерации Домани заключил от имени организации несколько фиктивных договоров с подконтрольными ему предприятиями. Федерации был нанесён значительный материальный ущерб. По версии следствия, деньги незаконно списывались на проведение фиктивных банкетов, оказание мнимых юридических и медицинских услуг и рекламные ролики. В заявлении РФБ указывалась сумма ущерба в 127 миллионов рублей; согласно материалам уголовного дела, ущерб – 44 миллиона рублей.

Домани, скрываясь от следствия, покинул территорию России. В 2016 году ему было предъявлено обвинение в мошенничестве, а позднее его объявили в розыск по линии Интерпола.