У петербуржца провели обыск и нашли военное оружие, патроны и порох

Петербургская полиция задержала мужчину, который хранил дома оружие времён Великой Отечественной войны. В отношении любителя опасной старины возбуждено уголовное дело.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 27 октября, 39-летний владелец нелегального оружия был задержан на этой неделе. По месту жительства мужчины провели обыск, в результате которого полицейские изъяли вооружение времён войны: винтовку, пистолет, гранаты, более 400 различных патронов, порох и затворы.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту незаконного хранения взрывчатых веществ или взрывчатых устройств. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.