Стратегический американский беспилотник заметили у границ Ленобласти

Стратегический реактивный беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk вновь пролетел вдоль границы Ленинградской области.

Как сообщают 27 октября СМИ, накануне с 9:30 он в течение пяти часов проводил разведку рядом с границей Калининградской области, находясь над Литвой, затем неоднократно пролетел вдоль границ Ленинградской и Псковской областей.

Всего RQ-4B Global Hawk провел вблизи российских границ в пятницу 11 часов, пишет РБК.

Это не первый визит стратегических беспилотников США к Ленинградской области. В начале октября у границ был замечен такой же летательный аппарат, а за минувшую неделю границы России, не только западные, патрулировали 16 иностранных воздушных разведчиков.