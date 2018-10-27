«Набережные должны принадлежать горожанам»: Беглов поручил создать пешеходные зоны вдоль Невы

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов поручил чиновникам Смольного проработать вопрос об организации пешеходных набережных вдоль Большой Невки и в других частях акватории Невы. Соответствующее поручение он дал в ходе водного объезда Петербурга в субботу, 27 октября.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», врио губернатора обратил внимание на объекты, которые видно с воды. «Этот маршрут уже стал туристическим, гости и жители города хотят смотреть на вид, как из Петербурга XVIII века архитектура переходит в XXI, поэтому здесь нужно навести полный порядок», – заявил градоначальник в тот момент, когда теплоход с чиновниками проплывал по Малой Неве мимо моста Бетанкура.

Он поручил подчинённым провести переговоры с собственниками и арендаторами прибрежных территорий, а также со строительными компаниями, занятыми постройкой там жилых комплексов, чтобы облагородить набережные.

Во время объезда территории Приморского района Беглов обратил внимание на строительные заборы, которые мешают пешеходам, а также на отсутствие дорожек.

«Все набережные принадлежат горожанам. Надо проработать вопрос об организации здесь пешеходных и велосипедных дорожек. Взять за основу пример Южной дороги. У нас твёрдая воля, со всеми должны договориться», – заявил он.

В числе прочего Беглов отметил неравное распределение средств при уборке водных акваторий: город тратит больше, нежели получает субвенций на эти цели из федерального бюджета. Также градоначальник поручил ускорить процесс расселения дома на Ремесленной улице, заметив, что получает жалобы от жителей.