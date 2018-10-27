За уволенных предпенсионеров организациям придётся отчитываться

Министерство экономического развития России предлагает утвердить перечень ключевых показателей публичной нефинансовой отчётности госкомпаний и публичных акционерных обществ (ПАО) — в нём должна появиться информация про уволенных работников предпенсионного возраста.

Как следует из опубликованного 27 октября на портале раскрытия нормативно-правовых актов документа, в отчётах, которые будут раскрывать государственные и публичные компании в рамках публичной нефинансовой отчётности (ПНО), предлагается указывать «количество лиц предпенсионного возраста, уволенных из организаций».

В списке из 51 параметра фигурирует также информация о количестве случаев привлечения к административной и уголовной ответственности за совершение коррупционных правонарушений и информация о количестве аварий и ЧП на предприятии.

Как писала «Фонтанка», 27 сентября Госдума приняла закон, повышающий возраст выхода на пенсию в России до 60 лет у женщин и до 65 лет у мужчин.

Уголовный кодекс РФ дополнят статьей, которая вводит уголовную ответственность за необоснованный отказ в приеме на работу сотрудника предпенсионного возраста и необоснованное увольнение предпенсионера. Наказание в виде штрафа может достигать 200 тысяч рублей, возможно и назначение обязательных работ на срок до 360 часов.

