«Я плакал почти каждый день»: Зе Луиш признался, к чему в России дольше всего привыкал

Нападающий московского «Спартака» Зе Луиш, не первый год живущий в России, рассказал, с какими трудностями ему пришлось столкнуться после переезда в нашу страну, пишет 27 октября «Газета.Ru».

«Сложнее всего было привыкнуть к языку, холоду и русской культуре. Это был шок. Уже через несколько дней я хотел уехать домой. Потом решил, что должен остаться, выдержать холод, привыкнуть к жутким пробкам и языку. Сложно было и потому, что никто практически не говорил даже на английском», – цитирует словам форварда «Советский спорт».

В течение первого года, по словам Зе Луиша, он плакал почти каждый день. «Что я здесь вообще делаю?» – этот вопрос он часто задавал себе в то время.

«Желание сдаться и вернуться домой было огромным. Но все эти трудности сделали меня сильнее психологически. Я стал более терпимым к холоду, а после года плача у меня практически не осталось слез. Теперь я решаю проблемы без паники и не боюсь сталкиваться с трудностями», – говорит футболист.

Зе Луиш родился в Кабо-Верде в 1991 году и в 18 лет переехал в Португалию, где и начал профессиональную карьеру. В московский клуб он перешёл из «Браги» летом 2015 года.