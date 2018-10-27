Рудовоз сел на брюхо между Павлово и Отрадным, не сумев осилить Неву

Танкер-рудовоз «Кузьма Минин» не сумел пройти через мель на Неве между поселком Павлово и городом Отрадное в Ленобласти. На борту судна в момент инцидента находились 11 человек.

По данным «Фонтанки», танкер с именем ополченца сел на мель вечером 26 октября. Он перевозил 2955 тонн щебня из карельской Питкяранты, был нагружен практически под завязку. Судно направлялось в Павлово.

С помощью буксира «Кузьму Минина» вывели на большую воду. Пробоин в днище рудовоза нет, вытекания топлива не зафиксировано.

Танкер, севший на мель в Кировском районе Ленобласти, был создан в 1983 году руками рабочих пермского судостроительного завода «Кама». Судно приписано к астраханскому порту. В разные годы рудовоз принадлежал Волго-Донскому пароходству и Волжскому нефтеналивному пароходству. Ныне «Кузьмой Мининым» владеет частное лицо.