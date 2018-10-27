Испанцы выходят в лидеры среди долгожителей Земли – всё из-за особой «диеты»

К 2040 году испанцы в среднем будут жить 85,8 года, прогнозирует Институт оценки состояния здоровья США (IHME). По этому показателю страна обгонит рекордсмена рейтинга продолжительности жизни – Японию.

Как пишут СМИ 27 октября, Страна восходящего солнца заняла в рейтинге второе место с показателем в 85,7 года. На третьем месте – Сингапур, на четвертом – Швейцария, на пятом – Италия. Затем следуют Израиль, Франция, Люксембург и Австралия. России в топ-10 нет.

В качестве причины такой высокой продолжительности жизни эксперты назвали средиземноморскую «диету», то есть типичный набор продуктов питания испанцев. В нём много овощей, фруктов, рыбы и мало яиц и мяса.

По данным Росстата на 2017 год, женщины в России доживают до 77,6 года, а мужчины – до 67,5. Средняя продолжительность жизни по стране – 72,7 года. Но статистика лукавая штука. Почему обольщаться не стоит, можно узнать из разбора «Фонтанки».