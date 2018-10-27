Израиль возобновил удары по сектору Газа

Авиация Израиля 27 октября заявила на своём сайте о нанесении авиаудара по 80 объектам ХАМАС в секторе Газа, а затем Армия в твиттере сообщила о том, что продолжила атаковать сектор Газа в ответ на ракетные обстрелы с палестинской стороны.

«Наши истребители атаковали террористические цели по всему сектору Газа», – заявила пресс-служба израильской армии (цитата по «Газете.Ru»). Подробности военной операции не раскрываются.

26 октября израильские военные сообщили о том, что с территории сектора Газа были зафиксированы пуски по меньшей мере десяти ракет по югу страны, и несколько из них были перехвачены с помощью системы ПРО. Никто не пострадал.