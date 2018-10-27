Два брата, приехавшие в Петербург, «одарили» резиновыми пулями земляка и забрали его авто

Полиция Петербурга разыскивает двух братьев из Азербайджана, 27 и 29 лет, которые напали на своего земляка-предпринимателя в Невском районе города.

Как сообщает 27 октября ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел вечером 25 октября на Народной улице, у дома 87, литера Б. Мало знакомые предпринимателю мужчины без регистрации, применив силу, отобрали у него травматический пистолет и выстрелили четыре раза в грудь и в бедро. После этого они сели в принадлежащий пострадавшему Hyundai Tucson и скрылись,

Предприниматель обратился в больницу с пулевыми ранениями грудной клетки и правого бедра. После оказания помощи его отправили на больничный.

В настоящее время нападавших разыскивает полиция. Возбуждено уголовное дело по факту разбоя, совершенного группой лиц.