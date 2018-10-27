Автомобили в канавах: на ЮПК под Кировском в воде погибла женщина

Два автомобиля встречали утро 27 октября в канавах: один в Кировском районе Ленинградской области, другой в Приморском районе Петербурга. Первый инцидент оказался смертельным.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, по предварительной информации, около 3:20 на 133-м километре автодороги А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» 35-летний водитель «Шкоды Октавии», ехавший со стороны посёлка Мга в направлении Кировска, съехал в кювет, наполненный водой. 35-летняя пассажирка скончалась на месте ДТП, водитель с травмами средней степени тяжести был доставлен в Шлиссельбургкую больницу.

«По первоначальной информации, пассажир (женщина) была беременная, водитель в состоянии алкогольного опьянения. И из машины очень сильно пахло водкой. Когда сотрудники ДПС прибыли на место, тело женщины лежало рядом с а/м. Skoda был утоплена со стороны пассажирского места. Возможно, женщина захлебнулась», – пишет «Дорожный инспектор» «ВКонтакте».

Точные обстоятельства ДТП выясняются.

В районе Юнтоловского заказника, в канаве в Мшинском переулке, участники группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» заметили AMG Mercedes-Benz. В комментариях пишут, что попала туда машина ещё вчера днём, а вечером её пытались вытащить с помощью эвакуатора, но не удалось.

«Это чудо неслось там под 120, вот и улетело в болото», – отмечает Ян. Трамплином, судя по всему, послужил лежачий полицейский – он находится метрах в 5 – 10 от места падения.