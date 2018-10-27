Импортное вино может подешеветь после Нового года

Рекордный за пять лет урожай на виноградниках Европы позволит увеличить объемы производства вина, и его стоимость в России может заметно снизиться, пишут 27 октября СМИ.

По данным дирекции европейской комиссии по сельскому хозяйству, из-за хорошего урожая рост производства в сезоне-2018/2019 составит 22,1% по сравнению с прошлым сезоном. Напомним, что он был признан худшим с 1982 года и привел к тому, что вина подорожали на 10 – 35%. Теперь эксперты надеются на то, что цены снизятся.

Собеседники РБК отметили, что хорошие результаты этого года позволят снизить закупочные цены на 10 – 15%, но не ранее Нового года. Правда, на итоговую стоимость напитков негативно будут влиять валютный курс и НДС, поэтому конечный выигрыш потребителя точно пока подсчитать невозможно. Потенциальное снижение цен в первую очередь коснется недорогой категории напитков.