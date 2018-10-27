Королева красоты Парагвая рухнула в обморок после победы

Парагвайка Клара Соса потеряла сознание на сцене сразу после того, как ее объявили победительницей конкурса красоты Miss Grand International 2018, сообщает 27 октября «Газета.Ru».

На видео запечатлен момент, когда две участницы конкурса стоят напротив друг друга и держатся за руки в ожидании, когда будет названа победительница. После того, как ведущий объявил победу Соса, она, видимо, не справившись с напряжением, потеряла сознание.

Видео: YouTube/Latino Vicente

ABS-CBN News отмечает, что через некоторое время Соса пришла в себя и продолжила участие в церемонии награждения.