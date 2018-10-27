Топ-менеджер компании, работавшей с МВД и ФСБ, найдена убитой под Петербургом

Финансовый директор крупной петербургской компании, поставляющей радиооборудование силовикам, найдена задушенной в лесном массиве Всеволожского района Ленинградской области.

Как стало известно «Фонтанке», тело 39-летней женщины было обнаружено днём 26 октября в лесу у карьера «Мяглово», в полукилометре от дороги Мяглово – Кузьминки. Труп с явными признаками насильственной смерти лежал недалеко от «БМВ 116», который числится за ООО «Астраком». Повреждения указывали на то, что женщину сперва избили, а затем задушили. Об обнаружении тела в полицию заявил коллега погибшей. Возбуждено уголовное дело по факту убийства.

По данным «Фонтанки», ранее убитая была генеральным директором московской компании «Волна».

ООО «Астраком», в котором женщина значится финансовым директором в настоящее время, занимается поставкой радиооборудования и систем видеонаблюдения. Основными контрагентами компании, по данным СПАРК, являются силовые ведомства – региональные управления МВД и ФСБ. В 2018 году ООО «Астраком» заключило крупный контракт с Национальным центром информатизации в татарском Иннополисе. Сумма контракта составляет более 197 миллионов рублей. Также компания поработала с рядом главных управлений МВД по регионам.