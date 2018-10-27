Журналистку, бравшую интервью у Путина и уволенную, позвали на Первый канал

Телеведущую Мегин Келли, уволенную с NBC после скандала с расистским комментарием, позвали работать в Россию, сообщают 27 октября СМИ.

Руководитель дирекции информационных программ Первого канала Кирилл Клейменов предложил вести с ним «Время» – об этом он заявил в прямом эфире новостного выпуска в пятницу, 26 октября (в видеозаписи на сайте канала – с 27-й минуты).

«Дорогая Мегин, дорогая! Плюнь ты на свое начальство и вообще плюнь, приезжай к нам в Россию, в город-герой Москву. Да что там в Москву! Прямо вот в эту студию приезжай, будем вместе вести программу «Время», «Тайм» по-вашему, и любовь миллионов наших мужчин будет с тобой, и зависть миллионов женщин», – сказал Клейменов, предваряя сюжет о журналистке.

По предположению Клейменова, Келли уволили по надуманному поводу, а истинная причина – «наша к ней любовь» и то, что она брала интервью у президента России Владимира Путина.

Мегин Келли побеседовала с Путиным в марте 2018 года. После записи Келли предположила, что российский лидер имеет некий компромат на Дональда Трампа.

25 октября NBC уволило журналистку из-за утки о «черных» костюмах на Хэллоуин, хотя она и принесла извинения. В ответ, как писала «Газета.Ru» она наняла адвоката и потребует от телеканала 50 миллионов долларов.