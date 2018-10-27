В Сланцах нашли мёртвого 10-летнего мальчика

Четвероклассник найден мёртвым в городе Сланцы Ленинградской области.

Как стало известно «Фонтанке» 27 октября, тело 10-летнего мальчика обнаружили повешенным в ванной комнате в пятницу около 18 часов. Рядом с ним был кожаный ремень. Труп отправлен в морг для установления причины смерти. Проводится проверка.

По нашим данным, семья школьника живёт небогато. Его отец работает слесарем на предприятии, мачеха официально нигде не трудоустроена.