В центре Петербурга транспортный коллапс. Улицы перекрыты ради эстафеты огня

"Исаакиевская плащадь по периметру ограждена припаркованными грузовиками, движение перекрыто, всех отправляют в объезд. Что там происходит?" – письма такого содержания посыпались в редакцию с 11:30.

На нескольких улицах и набережных с утра 27 октября перекрыто движение в связи с проведением этапа Эстафеты огня XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года.

С 12 до 13 часов бегуны следуют по следующему маршруту:

по Менделеевской линии,

Университетской набережной от Менделеевской линии до Дворцового моста,

Дворцовому мосту,

Адмиралтейской набережной,

Сенатской площади,

Исаакиевской площади,

Вознесенскому проспекту от Исаакиевской площади до улицы Декабристов,

по улице Декабристов от Вознесенского проспекта до дома 37 по улице Декабристов (стадион НГУ физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта).

Движение сильно затруднено. По словам наших читателей, объезд закрытых участков в районе Вознесенского организован через Фонарный переулок.

Вот как выглядит центр Петербурга на карте пробок: