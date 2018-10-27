В центре Петербурга транспортный коллапс. Улицы перекрыты ради эстафеты огня
"Исаакиевская плащадь по периметру ограждена припаркованными грузовиками, движение перекрыто, всех отправляют в объезд. Что там происходит?" – письма такого содержания посыпались в редакцию с 11:30.
На нескольких улицах и набережных с утра 27 октября перекрыто движение в связи с проведением этапа Эстафеты огня XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года.
С 12 до 13 часов бегуны следуют по следующему маршруту:
- по Менделеевской линии,
- Университетской набережной от Менделеевской линии до Дворцового моста,
- Дворцовому мосту,
- Адмиралтейской набережной,
- Сенатской площади,
- Исаакиевской площади,
- Вознесенскому проспекту от Исаакиевской площади до улицы Декабристов,
- по улице Декабристов от Вознесенского проспекта до дома 37 по улице Декабристов (стадион НГУ физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта).
Движение сильно затруднено. По словам наших читателей, объезд закрытых участков в районе Вознесенского организован через Фонарный переулок.
Вот как выглядит центр Петербурга на карте пробок: