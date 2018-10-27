В двух районах Петербурга эвакуировали школы. «Развлекались» ученики

Минувшая пятница стала днём ложного заминирования школ в Петербурге. Звонили ради забавы сами учащиеся. Об этом «Фонтанке» стало известно 27 октября.

26 октября в 15:44 на номер 112 позвонил мальчик и сказал диспетчеру: «Школа №217. Бомбануло». В учебное учреждение на проспекте Ветеранов приехала полиция. С 15:50 до 17:00 67 школьникам и 17 педагогам пришлось простоять на улице. В итоге никаких взрывных устройств обнаружено не было, но полиция задержала третьеклассника, который решил развлечься оригинальным способом. Его передали родителям для воспитательной беседы.

Примерно в то же время педагогу из школы №3 в Петроградском районе Петербурга позвонил неизвестный и предупредил: «Ваши игрушки взлетят на воздух, потому что я взорву вашу школу». Из здания учреждения на Введенской, 15, были эвакуированы 11 педагогов. Телефонной хулиганкой оказалась ученица 9-го класса школы. Её тоже передали родителям.