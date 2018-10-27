В Сочи восстановили транспортное сообщение. На Кубани подсчитали пострадавших от воды – их десятки

Росавтодор сообщил о восстановлении транспортного сообщения по федеральной трассе А-147 Джубга – Сочи – единственной дороге в черноморский город с «большой земли». Она, напомним, была частично разрушена наводнением. Одновременно местные власти рапортовали и о запуске железнодорожного движения по временной схеме.

«Работы здесь велись в круглосуточном режиме. Мост был открыт за считанные часы, досрочно – и теперь тысячи людей смогут попасть в Сочи», – говорится в сообщении от 27 октября на сайте администрации Краснодарского края.

Там же сообщается о запуске этой ночью движения поездов по временной схеме по одному пути между станциями Туапсе и Горячий Ключ.

«Железнодорожное сообщение с Сочи возобновлено. В 01:45 по участку проследовал первый пассажирский поезд Адлер – Москва, в котором находится 183 пассажира, в том числе 22 ребенка. За ним проследуют пассажирские поезда Иркутск – Адлер, Адлер – Саратов, Самара – Адлер», – отмечают чиновники.

Как пишет «Газета.Ru», в результате наводнений и схода селей на Кубани пострадали 60 человек, еще шесть человек погибли, двое пропали без вести.

Напомним, что сильные дожди, обрушившиеся на юг России с 26 октября, нанесли урон 27 населённым пунктам. Что октябрьский ливень сделал с русским югом – смотрите в подборке фотографий на «Фонтанке».