«Буханка» опрокинулась на КАД. В ней видели детей

ДТП с «перевёртышем» произошло в ночь на 27 октября на внутренней стороне КАД, перед съездом на Предпортовую улицу. О нём рассказывают очевидцы.

Столкнулись, как показалось нашей читательнице Вере, легковой автомобиль (он остановился у правого отбойника), такси и «УАЗ-буханка». Последняя опрокинулась, на дорогу из неё высыпались вещи.

На место ДТП прибыли медики. Однако в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» пишут, что ДТП обошлось без серьёзных травм. «Всё хорошо, все живы и здоровы», – сообщает Светлана.

«Там двое детей было до 5 лет, – отмечает Мария. – Вроде, все живы». «Мы останавливались помочь, двое детей было в «буханке», – подтверждает Ринат. – Запах алкоголя был жесть».

Обстоятельства выясняются.