В расплющенной мостом «Мазде» в Приморье нашли женщину и девочку. Сначала пришлось выгрузить картошку

В результате трагического происшествия в Михайловском районе Приморского края погибли два человека – молодая женщина и маленькая девочка. Только минувшей ночью их удалось извлечь из машины, сообщает 27 октября краевое ГУ МВД. О завершении работ информирует и региональное ГУ МЧС. Дорога до сих пор перекрыта.

Напомним, в пятницу, 26 октября, днём (по местному времени) мост через реку Осиновка рухнул, когда по нему двигался грузовик Volvo, гружённый картофелем, и следом за ним легковая Mazda Demio. Во время обрушения грузовик самопроизвольно откатился назад и защемил «Мазду». Водитель грузовика не пострадал. Ему 49 лет, стаж вождения 23 года. В отношении него составлены административные материалы по статьям 12.33, 12,16,12.37,11.23 КоАП РФ.

Спасатели завершили работы на месте обрушения моста ночью. Сначала пришлось разгрузить фургон, забитый картофелем. Согласно предоставленной накладной, водитель перевозил 20 тонн картофеля, вес самой фуры более 7 тонн. Только после этого около полуночи спасатели начали извлекать автомобили из провала. Легковушка была фактически расплющена. На то, чтобы разобрать её, потребовалось ещё около двух часов, рассказывает РИА «Восток-Медиа».

В 2:10 спасатели извлекли из машины тела двух человек. При таких повреждениях шансов выжить у них не было. Погибли, по данным полиции, 25-летняя женщина и 3-летняя девочка. Они жили неподалёку, в Арсеньеве, и в пятницу возвращались домой из Уссурийска.

Изначально правоохранительные органы предполагали, что погиб один человек, а местные СМИ писали о возможных четырёх жертвах.