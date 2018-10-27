18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+3°C
/ Завтра: +2
$ 65.63р
74.67р
13:51 27.10.2018
Расширенный поиск

Общество
27.10.2018 10:34
Печать

Самолеты в России с 2020 года начнут оборудовать для инвалидов

Самолеты российского и иностранного производства, закупаемые отечественными авиакомпаниями с 2020 года, должны оборудоваться для пассажиров из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности. Такие требования подписал министр транспорта России Евгений Дитрих.

Согласно новому приказу, подлокотники не менее половины пассажирских кресел воздушных судов должны опускаться или подниматься, пол в салоне – иметь безбликовую поверхность, а все кресла предписывается обозначать с использованием тактильной маркировки. Устройство освещения в салоне, за исключением лампочек для чтения, не может иметь резких перепадов по интенсивности.

Основные требования предъявляются к оборудованию не менее одной туалетной комнаты на каждом самолете. Перед входом должно быть достаточно места для разворота кресла-коляски, а ширина дверного проема – для ее проезда. Дверные ручки, защелки и замки должны управляться одной рукой, санитарное оборудование (раковина умывальника, зеркало, емкости для бумажных полотенец, туалетной бумаги, мыльница, крючки) – располагаться на высоте от 700 до 1100 мм, а устройство для спуска воды на унитазе и краны на раковине – срабатывать автоматически или управляться закрытым кулаком. Также предписывается оборудовать туалет кнопкой вызова бортпроводника, обозначенной тактильным знаком и не требующей для ее использования точной работы пальцев.

Проект документа о доступности самолетов для маломобильных пассажиров обсуждался больше двух лет. Первоначально планировалось обязать авиакомпании уже к концу 2018 года установить подвижные подлокотники не менее чем на 30 процентах, в том числе, действующих лайнеров. Вместе с тем бортовые кресла-коляски предписывалось иметь на воздушных судах вместимостью не менее 60 человек, а приспособленные для инвалидов туалеты – только на широкофюзеляжных лайнерах вместимостью от 200 человек. Это освобождало от обременительных требований, в частности, владельцев самых популярных пассажирских самолетов, например Boeing-737 и Airbus-320.

По данным Федеральной службы государственной статистики, в России на учете стоит более 12 миллионов инвалидов.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
26.10.2018 17:04

Аэрофлот переходит на зимнее расписание полетов

Аэрофлот переходит на зимнее расписание, которое будет действовать с 28 октября 2018 года по 30 марта 2019 года.
Фото предоставлено ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
26.10.2018 16:16

Новый уровень правовой поддержки от ГАРАНТа

Профессиональная правовая поддержка в современном мире является залогом успешной и эффективной деятельности предприятия.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
26.10.2018 15:52

Банк «Санкт-Петербург» утвердил План мероприятий по повышению стоимости акций

25 октября Наблюдательный совет Банка «Санкт-Петербург» утвердил План мероприятий по повышению стоимости акций, направленный на достижение одной из главных стратегических целей Банка – утроение рыночной капитализации до конца 2020 года.
Фото предоставлены ООО "ТД "Чижик"
26.10.2018 12:50

Сладкий «Чижик-Пыжик» принесет счастье петербуржцам

Истинно петербургский бренд «Чижик-Пыжик» запускает в городе продажи конфет.
Группа компаний «ЦДС»
26.10.2018 12:08

Группа ЦДС запустила приложение дополненной реальности «Дома ЦДС»

Группа ЦДС запустила приложение с технологией дополненной реальности «Дома ЦДС». С его помощью можно увидеть интерактивный 3D-макет будущего жилого комплекса.
предоставлено пресс-службой Комитета по развитию транспортной инфраструктуры СПб
26.10.2018 10:47

27 - 30 ноября 2018 года состоится I Международный форум транспортной инфраструктуры

С 27 по 30 ноября 2018 года в Санкт-Петербурге в 4-м павильоне выставочного комплекса «Ленэкспо» состоится I Международный форум транспортной инфраструктуры.
Фото предоставлено пресс-службой МРСК Северо-Запада
26.10.2018 10:05

Артем Пидник провел рабочую встречу с губернатором Псковской области

В ходе рабочей встречи 25 октября генеральный директор ПАО «МРСК Северо-Запада» (входит в группу компаний «Россети») Артем Пидник обсудил с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым результаты подготовки электросетевого комплекса региона к прохождению осенне-зимнего максимума нагрузок.
shutterstock.com
25.10.2018 18:00

Каждый третий покупатель квартиры для оплаты взноса по ипотеке продал «вторичку»

«Петербургская Недвижимость» провела опрос и выяснила: каждый третий покупатель нового жилья (35%)в качестве первого взноса по ипотеке использовал деньги от продажи имеющейся недвижимости.
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
25.10.2018 15:13

Рыжий Кот Группы «Эталон» лечит детей сказками и играми

На прошлой неделе маленьких пациентов детской городской больницы №5 им. Филатова ожидал сюрприз от Группы «Эталон». Несколько часов дети провели в компании Рыжего Кота, который помог детям немного отвлечься от лекарств и врачей.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
25.10.2018 14:57

«Россия» внедряет инновационные системы внешнего освещения на А320

Авиакомпания «Россия» приступила к модернизации систем крыльевых навигационных ламп на воздушных судах семейства А-320
фото предоставлено компанией "Первая Линия. Health Care Resort"
25.10.2018 13:15

«Первая Линия. Health Care Resort» объявила о сотрудничестве с клиникой Chaum

22 октября в Санкт-Петербурге прошла конференция «Prevent Age: международные тренды и возможности практического применения», посвященная новейшим технологиям в области антивозрастной медицины.
Setl City
25.10.2018 11:48

Разработан проект противоаварийных работ для сохранения особняка Веге

По заказу Setl Citу подготовлен проект первоочередных и противоаварийных работ для сохранения особняка Г.И. Веге на Октябрьской набережной, 38.