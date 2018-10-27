Самолеты в России с 2020 года начнут оборудовать для инвалидов

Самолеты российского и иностранного производства, закупаемые отечественными авиакомпаниями с 2020 года, должны оборудоваться для пассажиров из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности. Такие требования подписал министр транспорта России Евгений Дитрих.

Согласно новому приказу, подлокотники не менее половины пассажирских кресел воздушных судов должны опускаться или подниматься, пол в салоне – иметь безбликовую поверхность, а все кресла предписывается обозначать с использованием тактильной маркировки. Устройство освещения в салоне, за исключением лампочек для чтения, не может иметь резких перепадов по интенсивности.

Основные требования предъявляются к оборудованию не менее одной туалетной комнаты на каждом самолете. Перед входом должно быть достаточно места для разворота кресла-коляски, а ширина дверного проема – для ее проезда. Дверные ручки, защелки и замки должны управляться одной рукой, санитарное оборудование (раковина умывальника, зеркало, емкости для бумажных полотенец, туалетной бумаги, мыльница, крючки) – располагаться на высоте от 700 до 1100 мм, а устройство для спуска воды на унитазе и краны на раковине – срабатывать автоматически или управляться закрытым кулаком. Также предписывается оборудовать туалет кнопкой вызова бортпроводника, обозначенной тактильным знаком и не требующей для ее использования точной работы пальцев.

Проект документа о доступности самолетов для маломобильных пассажиров обсуждался больше двух лет. Первоначально планировалось обязать авиакомпании уже к концу 2018 года установить подвижные подлокотники не менее чем на 30 процентах, в том числе, действующих лайнеров. Вместе с тем бортовые кресла-коляски предписывалось иметь на воздушных судах вместимостью не менее 60 человек, а приспособленные для инвалидов туалеты – только на широкофюзеляжных лайнерах вместимостью от 200 человек. Это освобождало от обременительных требований, в частности, владельцев самых популярных пассажирских самолетов, например Boeing-737 и Airbus-320.

По данным Федеральной службы государственной статистики, в России на учете стоит более 12 миллионов инвалидов.