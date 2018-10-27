Google, по данным СМИ, протестировал приложение для борьбы с цензурой

Компания Google в Венесуэле протестировала приложение Intra, созданное для борьбы с цензурой, сообщает 27 октября «Газета.Ru» со ссылкой на Associated Press.

Онлайн-СМИ, критикующие правительство страны, подвергаются нападкам с 2014 года – по данным Института прессы и общества Венесуэлы, из 53 сайтов примерно к половине был ограничен доступ.

Приложение обходит блокировки, подключая пользователей непосредственно к серверам Google, получающим доступ к системе доменных имен, отмечает издание.

В конце августа Google заблокировал 39 Youtube-каналов гостелевидения Ирана – в связи с нарушением политики компании. Весь контент каналов был удален с сервиса YouTube.