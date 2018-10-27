Крупнейший в мире китайский гидросамолёт впервые успешно взлетел с воды

Крупнейший на сегодняшний день гидросамолёт AG600 впервые взлетел с воды. Об этом 26 октября сообщает Flightglobal.

Самолёт-амфибия – китайская разработка. Её испытания прошли в водохранилище на реке Чжанхэ в провинции Хубэй. После взлета самолет покружил над гидроэродромом, после чего успешно сел на воду.

AG600 – универсальный самолёт, который может взлетать как с суши, так и с воды. Длина китайского самолета-амфибии составляет 37 метров, а размах крыла — 38,8 метра. Максимальная взлетная масса самолета — 53,5 тонны. Он может пролетать до пяти тысяч километров, набирать скорость до 570 километров в час и перевозить на борту до 50 человек.

AG600 может находиться в воздухе до 12 часов. Одна из его версий предназначена для тушения пожаров, она может набирать воду со скоростью 0,6 тонны в секунду. Сейчас разработчики уже получили заказы на поставку 17 гидросамолетов.

До AG600 крупнейшим гидросамолетом был советский А-40 «Альбатрос». Его длина составляла 45,7 метра, размах крыла — 42,5 метра. Максимальная взлетная масса гидросамолета составляла 90 тонн. Он мог развивать скорость до 800 километров в час и выполнять полеты на расстояние до пяти тысяч километров. По проекту были построены два самолета; программу закрыли в 2012 году.