Гатчинский район потратит более 2 млн рублей на выплаты пострадавшим при взрыве на заводе «Авангард»

На компенсации пострадавшим от взрыва на пиротехническом заводе в Малых Колпанах в бюджет Гатчинского района Ленобласти заложено более двух миллионов рублей. Как пишет 47news, об этом 26 октября сообщили в администрации района.

Пятерым раненым, которые обратились за медицинской помощью, заплатят по 15 тыс. рублей, еще 100 тыс. уйдут получившей тяжелые травмы работнице завода. Заплатят также владельцам домов, пострадавших от взрыва — от одной до 200 тысяч рублей. Окончательно сумму должны установить по итогам обследования. В двух наиболее пострадавших домах в Малых Колпанах уже восстановлена кровля, на их ремонт выделили 180 и 100 тыс. рублей. В самой Гатчине жители двух домов получат по 100 тысяч на их восстановление.

Напомним, как сообщалось ранее, взрывной волной от завода накрыло 92 здания и 10 автомобилей. В администрации района уточнили, что заявления от пострадавших принимают до 8 ноября.