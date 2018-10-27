Подготовка к отопительному сезону в Адмиралтейском районе вылилась в уголовное дело

Первый Жилкомсервис Адмиралтейского района в Петербурге будет отвечать перед судом за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ было возбуждено 26 октября, сообщает городская прокуратура.

По информации ведомства, АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» не признала дом на Английском проспекте готовым к отопительному сезону, так как трубопровод от предохранительного клапана не был соединен с канализацией. Подобное нарушение, по мнению ресурсников, вполне могло привести к трагедии.

Прокуратура района потребовала у гендиректора ООО «Жилкомсервис №1 Адмиралтейского района» незамедлительно устранить нарушения, но контрольная проверка 24 октября показала, что воз и ныне там. Управляющая компания, проигнорировав предостережения, подключила дом к системе центрального отопления.

Кроме того, проверка установила, что управляющая компания внесла в акт готовности к отопительному сезону информацию о работах по капремонту, которые фактически не делала. Теперь прокуратура еще тщательнее будет следить за домом на Английском проспекте и за Жилкомсервисом №1 Адмиралтейского района, который его содержит.

Напомним, Адмиралтейский район Петербурга уже отметился трагедией в сентябре. Тогда у кафе «Типичный Питер» на Измайловском проспекте, 20 лопнула труба. В кипятке заживо сварились двое молодых людей. По данному факту Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело по той же статье – «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» обязалась выплатить компенсации семьям погибших.