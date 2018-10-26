«Российская Федерация готовится к войне, а Соединенные Штаты готовят войну». Замглавы МИД РФ выступил в ООН

Россия готовится к войне только для защиты своих принципов и своих граждан. Как пишет РБК, об этом 26 октября заявил замглавы МИД РФ Андрей Белоусов.

Так он прокомментировал то, что комитет ООН отказался рассматривать российскую резолюцию о поддержке договора о ликвидации ракет малой и средней дальности (ДРСМД), из которого собираются выйти США. По словам Белоусова, выходом из ДРСМД Штаты готовят войну.

«Недавно <...> Соединенные Штаты заявили, что Россия готовится к войне. <...> Мы готовимся защищать нашу родину, нашу территориальную целостность, наши принципы, наши ценности, наших людей — мы готовимся к такой войне. В лингвистическом плане отличие России от Америки заключается в одном слове. Российская Федерация готовится «к войне», а Соединенные Штаты готовят «войну». Иначе зачем Соединенным Штатам выходить из договора, наращивать ядерный потенциал, принимать новую ядерную доктрину», — заявил Андрей Белоусов.

Он подчеркнул, что принятое ООН решение может повлиять на всю мировую безопасность.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что США может выйти из ДРСМД из-за того, что Россия якобы постоянно нарушает условия соглашения. Путин отверг эти обвинения и сказал, что Россия крайне обеспокоена таким решением американских властей. Он подчеркнул, что в ближайшее время может начаться новая гонка вооружений.