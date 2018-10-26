Юриста ФБК Жданова приговорили к штрафу в 250 тыс. рублей за митинг против пенсионной реформы

Симоновский суд Москвы оштрафовал юриста Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова на 250 тыс. рублей. Его признали виновным в нарушении установленного порядка проведения митинга (ч.8 ст. 20.2 КоАП), пишет 26 октября РБК со ссылкой на пресс-службу суда.

В суде уточнили, что речь идет об организации несогласованной акции против пенсионной реформы 9 сентября в Москве. Напомним, о задержании Жданова стало известно накануне, 25 октября. Полицейские остановили его у выхода из метро и отвезли в отдел МВД по Даниловскому району, не объясняя причин.

Напомним, 9 сентября сторонники Алексея Навального вышли на митинги против повышения пенсионного возраста по всей стране — более чем в 20 городах России. В Петербурге прошли самые жесткие задержания в стране — в автозаки и отделения полиции отправились более 600 человек.