Уничтожение пруда в Петергофе может стать сразу двумя уголовными делами. Прокуроры выяснили, что заодно строители срубили 85 деревьев

Природоохранная прокуратура Петербурга требует возбудить два уголовных дела в отношении лиц, которые засыпали грунтом и фактически уничтожили безымянный пруд в Петродворцовом районе. Об этом 26 октября сообщается на сайте надзорного ведомства.

Прокуратура совместно с Комитетом по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга, Государственной административно-технической инспекцией и администрацией Петродворцового района побывали на месте строительных работ недалеко от Санкт-Петербургского шоссе, где ранее был пруд. Выяснилось, что, помимо уничтожения водоема, неизвестные вырубили 85 деревьев: 14 осин, 39 деревьев ольхи, 24 берёзы, 7 черёмух и 1 иву. Разрешений на эти работы по благоустройству не выдавалось.

В отношении тех, кто это сотворил, могут возбудить дела по двум составам – ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) и ст. 260 УК РФ (незаконная вырубка лесных насаждений). Прокуратура не называет предполагаемых виновников. Однако «Фонтанке» ранее удалось выяснить, что причастными к исчезновению пруда могут быть рабочие, которые строят дорогу для «Петергофских дач». Председателем правления дачного партнёрства является бизнесмен Александр Бессонов, комментарий которого изданию получить не удалось.

Деловой партнёр Бессонова – управляющий УК «Теорема», которому принадлежит участок для возведения «Петергофских дач», сообщил корреспонденту «Фонтанки», что пруд якобы «убежал» после прочистки сточных канав.