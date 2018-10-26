Мужчина, которого подозревают в отправке бомб американским политикам, еще в 2002-м угрожал «вторым 11 сентября». Его фургон обклеен стикерами в поддержку Трампа

Стала известна личность мужчины, которого задержали 26 октября во Флориде по подозрению в рассылке бомб американским политикам и другим известным гражданам. Телеканал NBC со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что мужчину зовут Сизар Сэйок-младший, ему 56 лет.

Также NBC указал интересную деталь – фургон задержанного был покрыт стикерами в поддержку Дональда Трампа. Канал FoxNews уточняет, что Сизар Сэйок-младший имеет богатую криминальную историю. Его арестовывали за кражу, наркотики и обещания взорвать бомбу. В 2002 году он угрожал энергетической компании Florida Power & Light Co взорвать их штаб-квартиру, обещая, что это будет «хуже, чем 11 сентября».

Напомним, мужчину, подозреваемого в массовой рассылке бомб, задержали в пятницу в городе Плантейшен на юге Флориды. По мнению полиции, именно он отправлял посылки со взрывными устройствами в Белый дом, резиденцию Трампа, офис Барака Обамы, редакцию CNN и по другим адресам.