СКА обыграл на выезде рижское «Динамо»

Победой хоккейного клуба СКА завершился очередной матч регулярного чемпионата КХЛ против рижского «Динамо» в пятницу, 26 октября. Петербургская команда выиграла со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 1:0).

У СКА забили Владислав Гавриков (22) и Патрик Херсли (45). Автором единственной шайбы у «Динамо» стал Линус Виделль (21).

СКА продолжает занимать второе место в Западной конференции. На счету армейцев 33 очка. Следующий матч петербуржцы проведут против «Слована» 28 октября.