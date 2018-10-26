В Москве заочно арестовали сооснователя хакерской группировки «Шалтай-Болтай» Александра Глазастикова

Лефортовский суд Москвы заочно арестовал на два месяца Александра Глазастикова, который являлся одним из основателей хакерской группы «Шалтай-Болтай». Постановление было вынесено 26 октября, сообщает «Дождь». Срок будет исчисляться с момента задержания хакера.

Глазастикову предъявлено обвинение по ч.3 ст.272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Он объявлен в международный розыск.

Напомним, в интервью «Фонтанке» в феврале 2017 года Глазастиков впервые назвал себя по имени, рассказал о деятельности «Анонимного интернационала» и его составе. Интервью проходило в Эстонии, где хакер надеялся получить политическое убежище. Участникам «Шалтая-Болтая», по словам Глазастикова, удалось заработать на своём скандальном проекте около двух миллионов долларов. Где Глазастиков находится сейчас – неизвестно.

Всего по делу «Шалтая-Болтая» задержали четверых человек. Это Константин Тепляков и Александр Филинов, которые получили по три года колонии общего режима, а также лидер группировки Владимир Аникеев. Дело последнего рассматривалось в особом порядке.

В августе 2018 года он вышел на свободу. Освободился Аникеев раньше срока, так как было учтено время, проведенное им в СИЗО (день за полтора в колонии).