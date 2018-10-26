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26.10.2018 22:09
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В Москве заочно арестовали сооснователя хакерской группировки «Шалтай-Болтай» Александра Глазастикова

Лефортовский суд Москвы заочно арестовал на два месяца Александра Глазастикова, который являлся одним из основателей хакерской группы «Шалтай-Болтай». Постановление было вынесено 26 октября, сообщает «Дождь». Срок будет исчисляться с момента задержания хакера.

Глазастикову предъявлено обвинение по ч.3 ст.272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Он объявлен в международный розыск. 

Напомним, в интервью «Фонтанке» в феврале 2017 года Глазастиков впервые назвал себя по имени, рассказал о деятельности «Анонимного интернационала» и его составе. Интервью проходило в Эстонии, где хакер надеялся получить политическое убежище. Участникам «Шалтая-Болтая», по словам Глазастикова, удалось заработать на своём скандальном проекте около двух миллионов долларов. Где Глазастиков находится сейчас – неизвестно. 

Всего по делу «Шалтая-Болтая» задержали четверых человек. Это Константин Тепляков и Александр Филинов, которые получили по три года колонии общего режима, а также лидер группировки Владимир Аникеев. Дело последнего рассматривалось в особом порядке.

В августе 2018 года он вышел на свободу. Освободился Аникеев раньше срока, так как было учтено время, проведенное им в СИЗО (день за полтора в колонии).

Справка:

«Анонимный интернационал» с 2014 по 2016 годы опубликовал множество различной информации из переписок чиновников и бизнесменов. Так, они, по собственным утверждениям, взломали твиттер и почту Дмитрия Медведева, почту, Faceboo, iPhone и iPad владельца холдинга News Media Арама Габрелянова, почту и WhatsApp телеведущего Дмитрия Киселева, служебную переписку между сотрудниками прокуратуры и Министерства государственной безопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики и ряд другой, не менее интересной информации. Однако на суде над членами группировки были упомянуты только несколько фактов, большинство предпочли не жаловаться на взломы и не подтверждать таким образом подлинность взломанной переписки.

Перед задержанием Аникеева у «Шалтая-Болтая» также появилась переписка помощника президента РФ Владислава Суркова.

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