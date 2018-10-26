Выручка финских АЗС Neste в России упала на 2,3% в январе-сентябре

Финская сеть автозаправок Neste 26 октября опубликовала итоги работы за три квартала 2018 года. Как следует из отчетности компании, ее выручка в России в январе-сентябре составила 212 млн евро, что на 2,3% меньше, чем год назад. В российской валюте компания заработала 15,9 млрд рублей по курсу на 26 октября.

Только в третьем квартале компания заработал 75 млн евро, что на 4% больше, чем за тот же период годом ранее. Прибыль по регионам компания не раскрывает.

Больше узнать о том, как чувствует себя финский бизнес в России, вы сможете из исследования «Самые влиятельные финские компании в России-2018» и тематической рубрики «Лидеры финского бизнеса».