Россия 2024. Алишер Усманов планирует взять под контроль все товары, продающиеся в стране

Алишер Усманов и его партнёры собираются получить доступ к данным о товарных потоках по всей России. К 2024 году они должны создать систему маркировки практически для всех товаров, которые производятся в стране или же в неё импортируются. Об этом 26 октября пишет издание The Bell.

Контроль за данными обсуждался в пятницу на совещании у Дмитрия Медведева. Источник The Bell рассказал о деталях. Так, стало известно, что разработчиком и оператором системы маркировки товаров станет Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), который на 50% принадлежит USM Holdings Алишера Усманова. Сейчас ЦРПТ маркирует табак и обувь, к 2024 году он должен начать маркировать всё.

ЦРПТ обещает вложить в проект больше 200 миллиардов рублей. Возвращать инвестиции бизнесмены планируют путём продажи данных. Предоставляемые сервисы могут быть разными: аналитика товарных рынков, прямая продажа данных из системы третьим компаниям, собственные информационные сервисы, пишет The Bell. Так как ЦРПТ, скорее всего, станет монополистом на рынке данных услуг в России, вопрос о том, сколько будут стоить данные сервисы, пока открыт.

В начале недели Алишер Усманов объявил, что перестаёт единолично контролировать Mail.ru Group. В качестве одной из ближайших целей он назвал строительство крупнейшей компании в области e-commerce в Европе, которая потеснит позиции таких ретейл-гигантов, как Amazon и Ebay.