«Тоже хорошее место». Губернатор ХМАО Комарова заняла кресло Путина

Президент России Владимир Путин шуткой ответил на ошибку губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой, которая случайно заняла его место. Об этом 26 октября пишет РБК.

Комарова поприветствовала президента, сразу же направилась к столу и села с той стороны, где лежали документы, подготовленные для Путина. Тот занял место напротив, поменялся с губернатором бумагами и сказал: «Ничего страшного. Тоже хорошее место».

В ходе встречи, судя по опубликованной на сайте Кремля стенограмме, обсуждали внедрение новых технологий в сферу ТЭК, расселение аварийного жилья и создание медцентра в Сургуте. Недовольства Путин ничем не высказал.

Отметим, ранее сегодня президент посетил Музей природы и человека в Ханты-Мансийске, где местная сказительница и шаманка подарила ему охотничий пояс из кожи, украшенный костяными и железными пластинами и амулетами местных охотников.