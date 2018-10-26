Суд встал на сторону владельцев снесенного в Колпино ТЦ «Нева». Бизнесмены намерены требовать компенсации у Смольного

Арбитражный суд Северо-Западного округа отменил решение нижестоящих судов о необходимости сноса торгового центра «Нева» в Колпино. Об этом «Фонтанке» 26 октября сообщил юрист Андрей Савоненко, представляющий компанию в суде.

Решение было принято спустя месяц после сноса торгового центра. Теперь бизнесмены намерены подавать иск к Смольному с требованием компенсации убытков.

О том, что торговый центр в Колпино приговорили к сносу, «Фонтанка» писала летом 2018 года. Двухэтажный центр появился на улице Веры Слуцкой в 2001 году. Тогда участок был передан ООО «Араз» – компании главы районной азербайджанской диаспоры, местного депутата от «Единой России» Ильхама Ахмедова. По документам на этом месте должен был появиться «временный объект, детское кафе, молодежный центр». Построенное в итоге двухэтажное здание дважды принималось к вводу в эксплуатацию как временное – в 2003 и 2006 годах.

В середине 2000-х у «Невы» возник соперник в лице православного прихода. Верующие проводили у ТЦ крестные ходы, установили поклонный крест и даже обращались в суды, однако безрезультатно.

В 2010 году у «Араза» закончился договор аренды территории. Компания обратилась к правительству города с предложением легализовать центр, перестроив его в виде спортивного комплекса без трибун. Одновременно предложение о строительстве на этом месте церкви подал православный приход.

Бизнесмены перестраивать здание не стали, но им удалось выкупить участок (правопреемником «Араза» к тому времени стала «Колпинская продовольственная база»). Но затем город аннулировал договор, ссылаясь на то, что Госстройнадзор отменил разрешение на ввод в эксплуатацию. Регистрация права собственности на здание также была признана судом недействительной. Затем отношения чиновники и бизнесмены выясняли в судебных процессах, после одного из них по распоряжению Георгия Полтавченко ТЦ решили снести.