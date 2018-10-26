Беглова просят сделать «гайд-парк» на площади Ленина, где труба помешала митингу сторонников Навального против пенсионной реформы

Депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский обратился к врио губернатора Александру Беглову с просьбой утвердить на площади Ленина «гайд-парк», место, где можно митинговать без согласования с властями. Соответствующее обращение он направил градоначальнику 26 октября.

«По информации "Водоканала", аварийно-восстановительные работы завершаются сегодня. Отсутствие гайд-парка в центре Петербурга, на мой взгляд, недопустимо. Георгий Полтавченко исключил Марсово поле из этого списка и отказался вернуть его назад. А теперь там затеяли длительный ремонт. Мне кажется, что площадь Ленина ничем не хуже», – сообщил депутат.

Напомним, что 9 сентября на площади Ленина собирались митинговать против пенсионной реформы. Акцию сторонникам Алексея Навального сначала согласовали, а затем согласование отозвали. Причиной стала поломка 100-летней трубы. В итоге акция прошла несанкционированно: было задержано 603 человека, в том числе несовершеннолетние и старики.

На прошлой неделе активисты заявили о намерении провести митинг против фальсификации уголовных дел «Сети» и «Нового Величия». Однако акцию на Марсовом поле не согласовали: чиновники сообщили о проведении там долгосрочного ремонта.

Напомним, что в августе 2017 года губернатор Георгий Полтавченко подписал постановление, исключающее Марсово поле из списка специально отведенных мест, предполагающих особый порядок проведения публичных мероприятий. Как утверждали чиновники, они получили жалобы от жителей города, которые якобы были возмущены проведением митингов сторонников Алексея Навального на месте мемориала.