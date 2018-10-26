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Происшествия
26.10.2018 20:12
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Убегая от полицейских, жулик пролетел 6 этажей в мусоропроводе, ждал 4 часа в трубе, а потом признал 30 квартирных краж

В Петербурге задержан виртуоз, по мнению следствия, специализирующийся на проникновении в квартиры через форточки. Он трижды отбывал срок и всегда входил-выходил через окно. Если от природы он небольшого роста, то духа у него хватило на удивительный побег. «Фонтанка» узнала, как оперативники окружили его убежище сразу после того, как молодой человек расклеил на дверях обращение: «Я всегда на два шага впереди».

Убегая от полицейских, жулик пролетел 6 этажей в мусоропроводе, ждал 4 часа в трубе, а потом признал 30 квартирных краж

Если узнали, – можно позвонить в полицию Московского или Фрунзенского районов. 

По информации «Фонтанки», 26 октября в материалы уголовных дел Следственного управления УМВД по Московскому району легло около 30 признаний. Дела были возбуждены с начала лета этого года и все – о квартирных кражах. Параллельно аналогичная ситуация сложилась и во Фрунзенском районе. Правда, там чистосердечных воспоминаний меньше – около 10. И те, и другие откровения принадлежат 24-летнему петербуржцу Илье Федорову. Персонажу, имеющему безупречную репутацию в воровской среде. С 17 лет он уже трижды осуждался в Петербурге, и все – за квартирные кражи. Причем никогда не позволял себе ломать чужие замки и двери. Всегда проникал через форточки или отжатые стеклопакеты. Кроме гибкости, Илья имеет еще и природные данные. Его рост – 1 метр 60 сантиметров.

По данным «Фонтанки», новейшая история его приключений началась 4 октября этого года. Что символично – накануне 100-летия уголовного розыска РФ. В тот вечер оперативники уголовного розыска Московского района со своими коллегами из Фрунзенского вычислили съемный адрес подозреваемого. К активному поиску их подтолкнула жирная серия краж. Причем все эпизоды проникновений фиксировались на первых этажах или на вторых, с тыльной стороны многоэтажек, где перед окнами растут кусты. В некоторых случаях неизвестный залезал ночью, когда хозяева спали. Умудрялся не свернуть горшки с цветами на подоконниках, и также нежно исчезнуть.

Как стало известно «Фонтанке», 4 октября в доме 89 по Будапештской улице Илья чуть опередил сыщиков, выбежав из квартиры за несколько секунд до их появления. Тем не менее, поняв, что ему негде скрыться в подъезде, он совершил редкий поступок – прыгнул в мусоропровод дома, что чаще зовется длинным «кораблем». Полицейские осмотрели этажи, но не могли предположить, что искомый, пролетев с восьмого до второго этажа, застрял. Поэтому ушли, посчитав, что опоздали.

Как сегодня им стало известно, юный рецидивист Федоров провисел в трубе более четырех часов. Другое дело, что облегчением все же было то, что пошел он на рывок вниз ногами вперед. Умудрившись высвободить руку, он дозвонился до приятеля, который потом в течение часа доставал его при помощи веревок и скрученной простыни. Согласитесь, не часто петербуржцам звонят из мусоропровода. 

Более того, после мучений он поймал кураж, и через своих знакомых передавал издевательские приветы уголовному розыску. Если честно, то обзывал их «легавыми без нюха». 

В результате, его обложили вечером 25 октября в деревне Соснинка под Киришами. Первое же, что увидели сотрудники, осторожно подойдя к дому, – прилепленную на дверь записку. В себе они увидели адресатов: «Вы пришли за мной? Но, как обычно, опоздали. Запомните: я всегда на два шага впереди!»

В этот раз полицейским нельзя было промахиваться. Отсюда возле каждого окна встало по мужчине в штатском. Как поняла «Фонтанка», Илья пометался, а потом сдался в плен. Когда его грустного везли в Петербург, он вздыхал: «Что это за жизнь такая – кругом менты».

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