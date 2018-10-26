Ассанж назвал условия, на которых готов сдаться британским властям

Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж готов сдаться британским властям, если получит письменное сообщение от Соединенного Королевства о том, что его не экстрадируют, заявил РИА Новости адвокат Ассанжа в Эквадоре Карлос Поведа.

"Это условие должно быть в письменной форме, как соглашение между странами (Эквадором и Великобританией), где установлено, что не будет экстрадиции ни в США, ни в третьи страны… Если это условие будет выполнено, то Ассанж предстанет перед британским правосудием", — заявил Поведа.

Ранее генеральный прокурор латиноамериканской республики Иньиго Сальвадор Креспо предложил основателю WikiLeaks, с 2012 года укрывающемуся в дипмиссии этой страны в Лондоне, несколько вариантов разрешения его ситуации. Джулиан Ассанж отверг все предложения.

«Ему [Ассанжу] предлагалось сдаться Британии с условием того, что ему предоставят гарантии, которые удалось получить эквадорскому правительству», – цитирует 26 октября Креспо агентство EFE.

В частности, Эквадор гарантировал, что основателя WikiLeaks не выдадут другой стране и не депортируют. Кроме того, ему предлагалось и дальше оставаться в посольстве, однако для этого он должен выполнять условия и правила. В частности, от всех посетителей австралийца требовали предоставлять сведения об их социальных сетях и серийных номерах компьютеров и телефонов. Ранее посольство отказалось оплачивать его расходы.

Джулиан Ассанж отверг оба варианта, так как он не хочет сдаваться Великобритании, а также считает правила пребывания в дипмиссии латиноамериканской страны ущемлением его прав и свобод.