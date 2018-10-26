«Фонтанка» за 60 секунд — 22 - 26 сентября

Гости свадьбы из ресторана Zeppelin, перед тем как вдвоем рухнуть вниз с 6-го этажа, подрались. И в процессе пробили мощное оргстекло на краю смотровой площадки.

Сорок рабочих пришли к «Метрострою» требовать свои зарплаты. Еще четыреста остались дома наблюдать.

Александр Кержаков разводится с женой Миланой. Клан Тюльпановых сулит ему нехорошее через "Инстаграм".

В Петербурге ребенок на самокате врезался в бронеавтомобиль, принадлежащий крупному банку. Его голова оставила вмятину на капоте. Банк требовал с родителей 66,6 тысячи рублей в качестве возмещения.

Новый год без подарков. Город потратит на строительство метро 3,2 млрд рублей в 2019 году. Это те три станции, которые обещали сдать в декабре 2018 года.

Крупный петербургский предприниматель Эльчин Ахмедов рассказывает, как на него возбудили дело якобы о грабеже кассового аппарата. По версии следствия, дело было на Софийской овощебазе. Ахмедов говорит, что это не его уровень.

Умер Николай Караченцов. Хорошая жизнь, достойный уход.

Сергей Шнуров окончательно лишил стадион «Санкт-Петербург» невинности. Арена устояла.

Наши внутренние авиаперелеты хотят записывать на российские сервера. Владельцы дата-центров заработают, а платить придется нам.

Из «Газпром инвеста» уходит гендиректор Левченков. Это интересная новость, потому что при нем компания заплатила 1,8 млрд рублей за газопровод, существующий только на бумаге. Его раскопала «Фонтанка».

В Петербурге есть свои бэнкси. Они доработали знак «Работает эвакуатор». Кроме руки, приподнимающей автомобиль, табличку поясняет надпись: «Работает Бог».