Откуда права на объект? - Да там лягушки квакали!

Экс-фаворит Смольного Владимир Артеев вышел из-под ареста и на месте котлована на улице Крыленко, где застройщиком и генподрядчиком были его компании, заметил 15 этажей апарт-отеля. И он подал иск.

фото с сайта kvnews.ru

Ключи от апартаментов «Виват» в Невском районе должны были выдать в 2016 году. Однако аффилированную с «Едиными решениями» Владимира Артеева компанию-застройщика «Донк» атаковали кредиторы, к бизнесмену подбирались следователи, и стройка встала. Не помог и ресурс брата — главы комитета по строительству Смольного с 2012-го по 2013 год. Реанимировал ситуацию новый инвестор «СК «Монолит», получивший право на аренду земли. Как только в начале октября следствие изменило Артееву годовой арест на подписку, он пошел в арбитраж.

По информации «Фонтанки», 23 октября в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти поступил иск ООО «Статус», одним из владельцев которого является Владимир Артеев. Претензия обращена к застройщику «СК «Монолит». Бизнесмен просит признать недействительным договор, позволивший «Монолиту» в феврале 2017 года забрать участок на улице Крыленко у его компании «Донк».

– Внезапно выяснилось, что проект реализуется компанией «СК «Монолит» в качестве застройщика и продавца апартаментов. Каким образом у компании права на объект? – возмутился Владимир Артеев в разговоре с журналистом «Фонтанки».

«Донк» встал на путь банкротства в конце 2017 года. Проблем добавил и истёкший в мае 2016 года инвестдоговор с городом – право на аренду, а соответственно, и на застройку земли в Невском районе было потеряно. Оставшиеся у котлована дольщики митингами и пикетами добились внимания Смольного и получили нового застройщика – «СК «Монолит». Срок сдачи первого корпуса с конца 2016 года, как обещал «Донк», передвинули на III квартал 2019 года. Судя по фотографиям стройки, шансы реальные. Если, конечно, без эксцессов.

Пока «Монолит» разбирался с наследством, Артеев заключил сделку со следствием и ушел на домашний арест. А в октябре этого года предельный срок содержания под стражей истёк, бизнесмена отпустили под подписку о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается. В его орбиту уже затянуло бывших сотрудников комитета по строительству, работа которых в Смольном пришлась на 2012 – 2013 год.

Владимир Артеев оказался в изоляции после обысков по делу о недостроенной школе искусств на Туристской улице. По версии следствия, в 2013 году конкурс комитета по строительству Петербурга выиграла связанная с «Едиными решениями» строительная фирма «Де люкс», но обязательства не исполнила и по меньшей мере 18 млн в бюджет не вернула. В 2015 году Смольный расторг все контракты с компаниями группы. Холдинг выполнял подряды города на социально значимые объекты на 6 млрд рублей, но выбился из графиков и оброс долгами.

- Интересы Артеева как бизнесмена не приоритетны. Приоритетно было получить поддержку дольщиков, какое-то согласие от «Донк», переоформить право аренды, получить разрешение на стройку и, наконец, начать её, – парирует генеральный директор нового застройщика «СК «Монолит» Анна Евдокимова.

История участка в 2,4 га на пересечении Дальневосточного проспекта и улицы Крыленко тянется с 2007 года. Получив землю в аренду, ГК «Единые решения» видели на месте зелёного бульвара торговлю и офисы. Строительство начали, но споткнулись об активность жителей, не желавших расставаться с зелёной зоной. Погасить эмоции не удалось, и компания уступила. Вместо бизнес-центра появился спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном. В 2014-м Смольный разрешил добавить к нему многофункциональный комплекс – две 15-этажные гостиницы на 532 номера. МФК назвали апарт-отелем «Виват» и запустили продажу.

При цене в 1,5 млн за студию и выгодной географии, некоторые покупали оптом. Доверие внушал и риелтор – за реализацию апартаментов взялась «Петербургская недвижимость». Генподрядчиком стали «Современные технологии строительства» (СТС) – компания Владимира Артеева, положение которой в то время уже шаталось. Ресурсов хватило, чтобы летом 2015-го выйти на стройплощадку и вбить сваи. На этом работы встали, а осенью «СТС» начали банкротить кредиторы.

– Реализация проекта «Виват» была хорошо спланирована по всем лучшим стандартам компании, однако у банка кредитора проекта внезапно отозвали лицензию, в связи с чем работы остановились. Поиск нового кредитора был бесполезен – это же было время так называемого банковского кризиса, и проекты такой стоимостью банки боялись добавлять к себе в портфель, – жалуется на историю Артеев.

В смене застройщика он видит захват, и причем рейдерский. Проект, по его мнению, был успешен, срывы сроков не столь существенны. Официальные потерпевшие отсутствовали, а дольщики – малочисленны. «СК «Монолит» воспользовались ситуацией, а право на участок администрация передала не иначе как под давлением общественного мнения. И никаких взаиморасчётов и компенсации расходов, которых, подсчитал Артеев, за восемь лет набралось немало: «Инвестиционный взнос, оплата за присоединение инженерных сетей, их подведение к участку в период строительства фитнес-центра, благоустройство бульвара – всего около 500 млн. А договоров с дольщиками заключили всего 50».

– Там плавали утки и квакали лягушки, – иронично вспоминает Евдокимова, добавляя профессиональные нюансы: – Треть свай не выдерживала нагрузки. А апогеем было отсутствие несущих стен в проектной документации.

Если вспомнить – сваи, земля, которую никто не вывез, растрескавшаяся прослойка бетона, имитировавшая подбетонное основание, и болото – примерно такую картину видели заинтересованные в 2016 году.

Выслушивая реплики, журналист «Фонтанки» понял – о чем бы оппоненты ни говорили, они говорят о деньгах.

– Получить за 65 млн (столько заплатили дольщики) право застройки проекта, в который вложено более 500 млн, – это несправедливая и незаконная история, – практически требует Артеев, подсчитав, что всего в комплексе 280 + 252 апартамента, и новый застройщик может реализовать еще 481 номер (за вычетом 50 уже проданных) по рыночной стоимости.

«Сегодня стоимость апартамента в данном комплексе, установленная «СК «Монолит», от 2,3 до 4,7 млн рублей. Далее – арифметика», – проявляет осведомлённость Артеев.

У «Монолита» другая арифметика. До остановки строительства несуществующее жильё разлеталось за 45 – 55 тысяч рублей за квадратный метр. «Был заключён 61 договор долевого участия. Продали бы больше, если бы могли» – отвечает гендиректор компании Анна Евдокимова.

– Право аренды «Донка» к тому моменту, как «Монолит» появился на горизонте, уже было в залоге. Оно было заложено дольщикам. И неважно, хочет «Донк» кому-то его передать или не хочет, для этого необходимо было получать разрешение дольщиков, – объясняет она.

Заметим, что такое согласие было получено. Вложившиеся в гостиницу просили Смольный поддержать нового застройщика и не тянуть с передачей прав. Кроме того, вся процедура была на контроле вице-губернатора, прокуратуры, комитета по строительству. Этого требовали дольщики, переживавшие, как бы на объект не зашли очередные компании Артеева.

Наконец, Артеев обращается к публицистике: «Закон един для всех. У нас ведь даже футболистов арестовали, звёзд футбола».

«СК «Монолит» считает претензии абсурдными, напоминая о реестре требований кредиторов к «Донк». За это время он превысил 7,3 млрд, а к самому Артееву – 3,5 млрд рублей.

Больше всего претензий к «Донк» у АО «Банк "Российский кредит"». Компания с 2013 года трижды открывала застройщику кредитную линию под апарт-отель «Виват». По трём договорам «Донк» не выплатил 4 млрд, ещё 1,3 млрд – пени. К тому же 27 декабря 2017 года Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал Владимира Артеева банкротом и ввел процедуру реализации имущества. Общая сумма неисполненных обязательства подобралась уже к 8 млрд.

– Какой бы ни был Владимир Михайлович, он опытный человек. И прекрасно понимает, что его судебные перспективы стремятся к нулю, – наконец начала раскрывать смыслы Анна Евдокимова.

– Тогда для чего шум?

– Для шума. У него достаточно проблем, долгов. Может быть, это создание атмосферы для кредиторов, мол, смотрите, какие перспективы – сотни миллионов и почти мои. Плюс востребованность. Чем больше пыли, тем плотнее вокруг собираются разные энтузиасты-решальщики. Тут много слоев. В том числе, и давление на нас. Мол, дольщики засомневаются, узнав о каких-то исках. Есть и такой способ жизни. А мы просто успешны.

Что касается предмета вдруг организованного спора, то на Крыленко сегодня высится коробка. Заканчивают работы с кровлей, делают вентиляцию. Как только потеплеет, собираются переходить к внутренней отделке. Гостинице сменили имя. Не «Виват», а Wings.

Татьяна Ципуштанова, "Фонтанка.ру"